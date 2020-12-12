'Arçelik, Japon Hitachi'nin ev aletleri birimine talip oldu'

Arçelik'in Japon Hitachi'nin yurtdışı ev aletleri faaliyetlerini devralmak için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. Satın alma işleminin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtildi.

Koç Holding’e ait beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik’in, Japon sanayi şirketi Hitachi'nin yurtdışı ev aletleri faaliyetlerini devralmak için ileri görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Bloomberg'te yer alan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre önümüzdeki birkaç hafta içinde bir anlaşmaya varılabilir ve işlemin değeri yaklaşık 500 milyon dolar olabilir.

Konuya yakın kaynakların açıklamasına göre Arçelik, doğrudan satın alma veya ortak girişim oluşturmayı içerebilecek farklı anlaşma yapılarını görüşüyor. Japon şirketinin sürdürmeyi planladığı Hitachi'nin yurt içi beyaz eşya operasyonları bu görüşmelerin dışında tutulacak

Nihai kararların henüz alınmadığı, görüşmelerin devam edebileceği veya sonlandırılacağı belirtiliyor. Bir Arçelik temsilcisi süreç hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Arçelik, Asya Pasifik bölgesini önemli bir büyüme pazarı olarak seçmiş ve geçen yıl Bangladeş'te Singer markasını işleten şirketin kontrolünü almaya karar vermişti.