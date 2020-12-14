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    Petrol

    OPEC: Küresel petrol talebi 2021'de yüzde 6.6 artacak

    © AP Photo / Hasan Jamali
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012141043402578-opec-kuresel-petrol-talebi-2021de-yuzde-66-artacak/

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre yüzde 9.8 azalışla günlük yaklaşık 89 milyon 990 bin varil olacağını, gelecek yıl ise bu rakamın yüzde 6.6 artarak 95 milyon 890 bin seviyesine ulaşacağını açıkladı.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Petrol Piyasası Raporu'na göre, OECD ülkelerinde bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden zayıf gelen ekonomik veriler ve özellikle ABD ve OECD ülkelerindeki ulaşımda akaryakıt talebinin azalması küresel talepte aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Öte yandan, Çin ve Hindistan’da petrol talebinin bazı sektörlerdeki olumlu seyreden verilerin de etkisiyle toparlanma sürecine girmesiyle birlikte küresel talebin yukarı yönlü revize edildiği açıklandı.

    ABD-Çin bayrakları
    © REUTERS / Damir Sagolj/
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    Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 9 milyon 770 bin varil, veya yüzde 9.8, azalarak toplamda günlük yaklaşık 89 milyon 990 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

    Gelecek yıl ise küresel petrol talebi bu yıla göre 5 milyon 900 bin varil, veya yüzde 6.6, artarak günlük yaklaşık 95 milyon 890 bin varile ulaşacak.

    Özellikle OECD ülkeleri ve Çin’deki ekonomik aktivitelerde beklenen hızlanmayla birlikte endüstriyel yakıt talebindeki artışın bu iyileşmeye katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

    Bunun yanında, OPEC ham petrolüne olan talebin ise bir önceki aya göre günlük 100 bin varil artarak 22 milyon 200 bin seviyesinde gerçekleşti.

    Gelecek yıl ise bu talebin bu yıla göre günlük 5 milyon varil artarak 27 milyon 200 bin olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

    OPEC petrol üretimi kasımda arttı

    Rapora göre, kasımda küresel petrol arzı önceki aya göre günlük 1 milyon 620 bin varil artarak 92 milyon 530 bin varil olurken, bu rakam geçen yılın ortalamasının yaklaşık günlük 8.8 milyon varil altında gerçekleşti.

    OPEC
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    OPEC'den ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı
    OPEC’in günlük ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre 710 bin varil artarak 25 milyon 110 bin varile yükseldi. OPEC'in üretimindeki artışla kasımda küresel petrol üretimindeki payı yüzde 27.1'e yükseldi.

    Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, en büyük düşüş Irak'ta görüldü.

    Libya'da günlük üretim, kasımda bir önceki aya göre 656 bin varil, BAE’de 75 bin varil artarken, Irak'ta 76 bin varil geriledi.

    OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 910 bin varil arttı ve 67 milyon 420 bin varil seviyesine çıktı.

    Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, kasımda bir önceki aya göre 58 artarak 1193 oldu. Bu kulelerden 329'u OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

    Etiketler:
    Çin, Suudi Arabistan, ABD, OECD, Talep, Petrol, OPEC
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