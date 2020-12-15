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    Sisal Şans CEO'su Ergün 'Sayısal Loto'da bir kişinin kazanma ihtimali neydi, ne oldu?' sorusunu yanıtladı

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    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012151043403915-sisal-sans-ceosu-ergun-sayisal-lotoda-bir-kisinin-kazanma-ihtimali-neydi-ne-oldu-sorusunu-yanitladi/

    Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, Sayısal Loto'yla ilgili olarak yöneltilen soru üzerine "Örneğin 5 bilenlerin kazandıkları ikramiye tutarı geçmişe oranla katlanarak arttı. Bunun sonucunda bir kişinin kazanma ihtimali 54’te 1’den 20’de 1’e yükseldi" ifadesini kullandı.

    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Sayısal’da bir kişinin kazanma ihtimali ne idi, ne oldu' başlığıyla yayımlanan yazısında şans oyunlarına dair merak edilen konularla ilgili olarak Sisal Şans CEO'su Selim Ergün'le konuştuğunu aktardı.

    Buna göre Ergün, Sayısal Loto ile ilgili olarak operasyonu devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptıklarını belirterek "Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı" dedi.

    Devamında Özkök'ün yönelttiği sorular ve Ergün'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?

    Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor.

    Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.

    - İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...

    Onu da şöyle söyleyeyim: Geçtiğimiz dönemde Sayısal Loto’da ikramiye kazanma ihtimali 54’te 1’di. Bu oran bugün 20’de 1’e yükseldi. Olasılık arttı yani.

    - Yani Sayısal oynayan her 20 kişiden biri kazanıyor mu?

    Biliyorsunuz, 49 rakamla oynanan lotoyu 90’a çıkardık. Ancak artık 2 bilene de ikramiye veriyoruz ve örneğin 5 bilen oyunseverlerimizin kazandıkları ikramiye tutarı geçmişe oranla katlanarak arttı. Bunun sonucunda bir kişinin kazanma ihtimali 54’te 1’den 20’de 1’e yükseldi.

    - Gelelim öyleyse cebimize giren paraya... Türkiye’de şans oyunları oynayan insanlar bu yıl ne kazandı? Ellerine ne geçti?

    Sadece son 4 ayın rakamlarını vereyim. 1 Ağustos-30 Kasım döneminde toplamda 928 milyon 826 bin 788 TL ikramiye dağıttık.

    - Peki operasyon size geçtikten sonra her bir şans oyununda ne kadar para dağıtıldı?

    Rakamları vereyim:

    Kazı Kazan: 483 milyon 561 bin 386 TL,

    Sayısal Loto: 177 milyon 672 bin 419 TL,

    Süper Loto: 166 milyon 588 bin 597 TL,

    Şans Topu: 43 milyon 607 bin 787 TL,

    On Numara: 40 milyon 811 bin 961 TL ve

    Piyango: 16 milyon 584 bin 638 TL oldu.

    - Milli Piyango’nun dağıttığı ikramiye çok az değil mi?

    Hayır, değil. Çünkü Milli Piyango ikramiyesinin rakamını büyüten iki tür çekiliş var. Biri özel çekilişler, yani milli günlerde. Biz devraldığımızdan beri sadece 2 özel çekiliş oldu. Ama asıl rakam yılbaşı çekilişinden geliyor. Yani bu rakama 100 milyon tam bilet ve öteki ikramiyeleri de ekleyince bu rakam çok daha büyüyecek.

    - Geçen yıllarda durum neydi?

    İki örnek vereyim:

    Geçmiş yıl aynı dönemde Süper Loto’da dağıtılan ikramiye tutarı 108.026.701 TL iken bu yıl 166.588.597 TL oldu, yani yüzde 54.2’lik bir artış gerçekleşti.

    Sayısal Loto’da geçen yıl dağıtılan ikramiye tutarı 159.676.195 TL iken bu yıl aynı dönemde 177.672.419 TL oldu, yani yüzde 11.3’lük bir artış söz konusu. 87.5 milyon TL’ye ulaşan büyük ikramiyenin talihlisiyle buluşacağı günü heyecanla bekliyoruz, bu durumda Çılgın Sayısal Loto’da artış rakamı da yüzde 60’lara yaklaşmış olacak.

    - O zaman şu operatörlük konusuna gelelim. Verdiğiniz bu hizmet karşılığında ne alıyorsunuz?

    Sunduğumuz operatörlük hizmetleri karşılığında, TVF tarafından kurumumuza bayilere ödenen komisyonlar da dahil olmak üzere hasılat üzerinden yüzde 9.5’lik komisyon ödeniyor.

    - Ya yüzde 18 KDV meselesi ne? Gerçekten gizlice kaldırıldı mı?

    Operatör olarak bizimle ilgili kısmı şu: Aldığımız komisyon bedelinin üzerinden hesaplanan yüzde 18 oranındaki KDV devlete ödeniyor. Yani bu konuda bize herhangi bir vergi muafiyeti asla sağlanmadı.

    - Orada merak ettiğim bir soru var. Siz çekilişleri yapıyorsunuz, para anında geliyor. Peki bu para önce nereye gidiyor? Sizin kasanıza mı?

    Bu önemli bir soru. Çekilişlerden elde edilen tüm hasılat, TVF’nin Halk Bankası hesaplarında toplanmaktadır. TVF de bu hasılat bedeli üzerinden ikramiyeleri, operatör komisyonunu ve vergileri ödüyor. Yani hasılattan gelen paraya elimiz hiç değmiyor. Bizim yüzde 9.5 payımızı da TVF veriyor. TVF kalan parayı da kamu payı olarak ayırıyor.

    - Bir de şu iddia var: İhale sonrası KDV değişikliği yapıldı ve bu ihaleden önce dağıtılan şartnamelerde yer almadı. Başka bazı katılımcılar bunu bilseydi daha uygun fiyat verebilirdi.

    Bir kere daha tekrarlayayım. Biz yüzde 18 KDV’yi ödemeye devam ediyoruz. Böyle bir şey yok ama bu sorunun muhatabı ihaleyi yapan TVF. Onlar da 10 Aralık günü net bir dille, ‘tüm şartların ihalenin tüm katılımcılarına eşit koşullarda sağlandığını’ açıkladılar.

    - Selim Bey, bir de şunu okuyorum. Siz operasyonu aldıktan sonra bayilerin şikâyetleri artmış. Gelirlerinin çok düştüğünden şikâyet ediyorlar.

    Bakın, her yönetim kurulu toplantısında biz şunu vurguluyoruz. Bayiler bizim için hayati derecede önemli. Sadece bizim için de değil. Dünyadaki şans oyunu uygulamalarına bakın, hepsinde piyango satışlarının çok büyük bir kısmı bayilerden oluşan perakende ağı vasıtası ile gerçekleşiyor. Bu nedenle bayilerimize yatırım yapmaya ve bayi ağımızı büyütmeye devam edeceğiz.

    - Peki gelirlerinin düştüğü doğru mu?

    Şunu unutmayın. Bir pandemi yılı geçiriyoruz. Ama şunu övünerek söylüyorum ki geçmiş yıla oranla bayi komisyon gelirlerinde bir yükseliş trendi var. Bayilerimiz geçen sene aynı döneme göre daha fazla kazanmaya başladılar, hiç endişelenmesinler, daha da kazanmaya devam edecekler.

    Etiketler:
    KDV, Şans oyunları, Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi, Selim Ergün, Sisal Şans
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