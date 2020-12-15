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    Reina markası icradan satılıyor

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012151043404334-reina-markasi-icradan-satiliyor/

    Dört yıl önce IŞİD’in hedefi olan Reina ve yıkımına karar verilen Suada Restoran çalışanları, ödenmeyen alacakları için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, çalışanları haklı buldu. Alacağın tahsili için aralarında Reina’nın da olduğu birçok markaya haciz kondu. Bir dönemin dünyaca ünlü gece kulübü Reina markasının icradan satışına karar verildi.

    Reina’da 1 Ocak 2017’de yaşanan saldırıda, 25’i yabancı uyruklu toplam 39 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası Reina bir daha açılamadı. Reina’dan 5 ay sonra, yine iş insanı Memet Koçarslan’ın işlettiği Galatasaray’daki Suada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerdi tarafından yıkıldı.

    Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, iki gözde mekanın da kapanması ile onlarca çalışan da işsiz kaldı. Bir süre sonra sözleşmeleri feshedilen çalışanlardan 49’u İstanbul İş Mahkemeleri'nde dava açtı.

    Avukat Fatma Begüm Kaçmaz’ın imzasını taşıyan dava dilekçelerinde işçilerin alacaklarının ödenmediği iddia edildi. Davalı şirketlerin avukatı Osman Yıldırak ise yaptığı savunmalarda, müvekkillerinin bir kusurunun olmadığını kaydetti. Savunmalarda Suada’nın yıkılmasının ise mücbir sebep oluşturduğu kaydedildi. Dava dilekçelerinde, şirketler arasında organik bağın ise olmadığı kaydedildi.

    Mahkeme haklı buldu

    İki ayrı mahkemede görülen davaların tamamı işçilerin lehine sonuçlandı. İki ayrı İş Mahkemesi, kimi garson, kimi aşçı, kimi gıda mühendisi olan çalışanlara alacaklarının ödenmesine karar verdi. Anılan kararlara göre, ödenecek tutarlar ise 20 bin TL ile 95 bin TL arasında değişiyor.

    Mahkemeden olumlu karar alan işçiler, bu kez icra takibi başlattı. Üç ayrı şirkete yönelik yapılan icra takipleri ile birlikte, bir dönemin gözde mekanı konumundaki Reina markasının da olduğu bir dizi markaya haciz talep edildi.

    Talebe olumlu yanıt veren icra müdürlüğü, haciz yazısını Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderdi. Kurum, listede yer alan markalara haciz koydu. İcra müdürlüğü de, haciz konulan markalardan Reina’nın satışı için karar verdi. Ünlü marka için uzmanlarca hazırlanacak kıymet takdiri raporu sonrası satış için gün belirlenecek.

    Etiketler:
    Ekonomi, Satış, Haciz, Saldırı, IŞİD, icra, Reina
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