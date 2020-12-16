Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız" dedi.