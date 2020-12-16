Kayıt
14:37 16 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    BORON bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı: 'Tüm gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak'

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 72
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043413156_0:0:1920:1080_1200x675_80_0_0_47bc9c436445908047c421584f790f3e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012161043413228-boronbulasik-temizlik-urunleri-tanitildi-tum-gayretimiz-en-dogal-olani-en-uygun-maliyetle/

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BORON'un yönünü vatandaşın istek ve taleplerinin belirlediğini kaydederek, "Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BORON Bulaşık Temizlik Ürünleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın dönemiyle birlikte kişisel hijyenin büyük bir önem kazandığını kaydetti.

    Salgın nedeniyle bütün dünyada organik olana, doğal olana, kaynağını doğadan alan, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş olduğunu kaydeden Dönmez, tıpkı çamaşırlar için geliştirilen BORON'da olduğu gibi bulaşıklar için geliştirilen ve hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler, ağartıcılar gibi kimyasalları içermeyen BORON ürünlerinin de rakiplerinden bu yönde pozitif ayrışacağını aktardı. 

    Dönmez, temizlik, hijyen ve sağlık arasındaki dengenin kurulmasında borun önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "BORON'u piyasadaki bütün temizlik ürünlerinden ayıran temel nokta burası. Ham maddesi boraks doğal mineralli bir içeriğe sahip. Doğal bor mineraline ilave olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan ham maddeler kullanıldı. Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok" ifadelerini kullandı.

    Eti Maden'in yeni ürün için bir buçuk yılı aşkın süredir yoğun Ar-Ge çalışması yürüttüğüne değinen Dönmez, "Makineler İçin BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik Ürünü, BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik Ürünü ve BORON Doğal Parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

    Ar-Ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar yerli imkanlarla üretildi

    Dönmez, Eti Maden'in bordan üretilen temizlik ürünleri serisine 2 yıl içerisinde el ve yüzey dezenfektanı BOREL ve BORTAM'ın da eklendiğini ifade ederek, tercihini doğallıktan yana kullanmak isteyenlerin, yerli ve milli ürünlerin daha fazla geliştirilmesini isteyenlerin vazgeçilmez adresinin BORON olmaya devam edeceğini aktardı.

    Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk dönemlerinde yoğun bir dezenfektan talebi oluştuğunu hatırlatan Dönmez, "Bu talebin karşılanması için öncelikle benzine katılan etanol zorunluluğunu kaldırdık. Böylece kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının tamamını karşıladık. Ardından BOREL el dezenfektanı ve BORTAM yüzey temizleyici ürünlerimizle birlikte kişisel hijyenin ve ortam temizliğinin sağlanması adına piyasadaki önemli bir boşluğu ilk zamanlarda doldurduk. Aldığımız tedbirler sayesinde hamd olsun ilk günlerde kamuoyuna hakim olan panik havası bir anda kayboldu" diye konuştu.

    Dönmez, BORON'un Ar-Ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar yerli ve milli imkanlarla ve insan kaynağıyla üretildiğine işaret ederek, "Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak. Temizlik ürünlerinde doğal olanın bir lüks ya da ayrıcalık değil, ulaşılabilir olmasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Ancak burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Biliyorsunuz son yılların en kurak dönemlerinden birini geçiriyoruz. BORON’un yeni ürünlerinin tanıtım toplantısı vesilesiyle bütün beylere ve hanımlara buradan seslenmek istiyorum. Özellikle bulaşık ve çamaşırlarımızı yıkarken lütfen suyumuzu israf etmeyelim. Çocuklarımızı da suyun en büyük değer olduğu bilinciyle yetiştirelim" değerlendirmesinde bulundu.

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de sektörde ve dağıtım kanallarında yer almanın zor ve mücadele gerektiren bir iş olduğuna dikkati çekerek, 2019'da yüzde 8'in üzerinde pay sahibi olduklarını ve 8 buçuk milyondan fazla ürün sattıklarını söyledi.

    Temizlik sektöründe BORON'un satışa sunulmasının ardından piyasanın değiştiğini ifade eden Keleşer, şöyle devam etti:

    • "Ürünümüzde koku, parlak beyazlık ve köpük yok. BORON'un lansmanı yapıldıktan sonra piyasa, kokusuz ürün üretmeye başladı. Bu da BORON'dan önce ve BORON'dan sonra tabirinin gerçekleşmesi demek. Aynı şekilde BORON bulaşık temizlik ürünlerimizde de iddialıyız. Bulaşık sektöründe de BORON'dan önce ve sonra tabirini kullanacağız. Ürün için yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Bu piyasadaki altıncı ürünümüz. Bakanımızın 'doğallıktan vazgeçmeyin, maliyet önemli değil' talimatıyla her seferinde ürünümüzün kalitesini artırdık." 
    Etiketler:
    Fatih Dönmez, bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi, Bulaşık, Temizlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BORON
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1. Reality show yıldızı ve girişimci 23 yaşındaki Kylie Jenner (590 milyon dolar)
    Forbes’a göre 2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet