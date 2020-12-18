Irak Başbakanı Kazımi: Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi

Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin güçlü bir şekilde Türk yatırımlarını çekmeye ve ekonomik tabanı genişleterek ham petrole bağımlılığı azaltmaya yöneldiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Başbakan Mustafa el-Kazımi, çok sayıda Türk iş insanı, yatırımcı ve şirket yöneticileriyle buluştu.

Türk iş insanlarıyla yatırım prosedürlerini kolaylaştırmanın, engelleri kaldırmanın ve bürokratik prosedürleri azaltmanın yollarını ele alan Kazımi, görüşmede şunları söyledi:

"Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddidir ve ülke ekonomisinin sanayi ve tarım tabanını genişletmek, ham petrole olan bağımlılığı azaltmak için Türk yatırımlarını ve tecrübelerini Irak pazarına güçlü bir şekilde çekmeye yönelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle dün Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Kazımi'yi resmi törenle karşılamıştı.