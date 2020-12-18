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    internet - alışveriş

    Online alışveriş için uyarı: Unilever yetkilileri sahte deterjanın nasıl anlaşılacağını anlattı

    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012181043427523-online-alisveris-icin-uyari-unilever-yetkilileri-sahte-deterjanin-nasil-anlasilacagini-anlatti/

    Unilever yetkilileri, alışveriş sitelerinde satışı artan sahte deterjanlara karşı uyardı. Yetkililer, sahte deterjanın nasıl anlaşılacağını 6 maddede anlattı.

    Hürriyet yazarı Sefer Levent, 'Sahte deterjana dikkat!' başlığıyla yayımlanan yazısında online alışveriş sitelerinde satılan sahte detarjanlara karşı uyardı.

    Levent, Unilever yetkilerinin açıklamalarına da yer verdiği yazısında sözlerine "Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformlarından biri aracılığı ile 40 kg deterjan satın alan bir okurum şüphelendiği ürün için üretici firma ile temasa geçti. Firmanın yaptığı incelemede ürünün sahte olduğu anlaşıldı. Üretici firma sahte ürünü gerçeği ile değiştirdi. Peki ama sahte deterjan nasıl online platformlarda satılabiliyor. Online platformların sahte ürüne karşı önlemleri ve aksiyonları ne? Detayları araştırdım" diye başladı.

    "Dünyaya paralel Türkiye’de de online satışın pazar payı her geçen gün artırıyor" hatırlatmasında bulunan Levent, şöyle devam etti:

    "Eskiden sadece kendi depolarından kendileri satış yapan alışveriş siteleri artık birer platforma dönüşmüş durumda. Markalar, esnaf, girişimci aklınıza kim geliyorsa bu alışveriş platformlarında birer mağaza açıp artık satış yapabiliyor. Dolandırıcılar boş durur mu? Online satış platformlarının gördüğü ilgi dolandırılanların da iştahını kabartıyor. Bin türlü önleme rağmen sahte, bozuk, taklit ürünler maalesef artık alışveriş platformlarını da mesken tutabiliyor. Bunun son örneği ünlü bir deterjan markasının sahte ürünlerinin Türkiye’nin en büyük alışveriş platformundan birinde satılmasıyla yaşandı.

    Kokmayan deterjan

    Bir okurumun yolladığı e-postanın özetini paylaşıyorum:

    'Nisan 2020’de Hepsiburada alışveriş sitesinden Unilever şirketinin ürünü olan OMO Active çamaşır deterjanı aldık. 4 paket her paket 10 kilo. Toplam 40 kilo. Eve 2 çuval içinde 2’şer paket geldi. Eşim bir paketi açıp denedi. ‘Koku yok’ dedi. Beğenmedi. Birkaç hafta sonra Başakşehir’de polisin sahte deterjan üretilen bir yeri bastığını bir TV kanalında yayınlanan haberden öğrendik. Baktık bizim paketlerle aynı ürünler. Konuyu Unilever’e bildirdik. Elimizdeki üründen örnek alıp laboratuvarda incelemek üzere götürdüler. Şirketin yaptığı incelemede ürünlerin sahte olduğu anlaşıldı. Unilever sahte detarjanı bizden alıp gerçeği ile değiştirdi.'

    Unilever: Taklit ürünlerin peşindeyiz

    Sahte deterjan satışı olayı üzerine üretici marka Unilever’i de aradım. Şirketten yapılan açıklamada ürünlerinin taklitlerinin çeşitli şekillerde piyasaya sürülmeye çalışıldığına dikkat çekildi. İnternet üzerinden düzenli araştırma yapıldığı belirten firmanın açıklamasında 'Elektronik ticaret platformlarında taklit ürün sattığından şüphelendiğimiz satıcılara ait mağazalardan ürünler alınarak kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak taklit ürünler konusunda tarafımıza ulaşan tüketici şikayetlerini ya da adli mercilerin tarafımıza ulaştırdığı vakaları titizlikle takip ediyoruz. Taklit ürün olduğu tarafımızca tespit edilen ürünlerin satışını yapanlar hakkında hızla suç duyurusunda bulunarak yasal süreci başlatıyoruz. Taklit ürün satışı gerçekleştiren mağazaların bulunduğu elektronik ticaret platformlarını da ilgili mağaza ve konu hakkında bilgilendiriyoruz' denildi. Şirket internet dışında sahada da araştırma yaptığını, Gümrük Müdürlükleri ve emniyet birimleri ile irtibatlı çalıştığını açıkladı.

    Hepsiburada: Parayı biz iade ediyoruz

    Okurumun mektubu üzerine konuyu araştırdım. Unilever firmasına ait Omo marka ürünlerinin sahtelerinin Hepsiburada platformu üzerinden satıldığını öğrendim. Ancak satışı yapan bizzat Hepsiburada değil. Hepsiburada platformunda pazaryeri modeliyle mağaza açıp satış yapan Duru Supermarket isimli firma. Hepsiburada sahte ürün sattığı anlaşılan bu firmayı kara listeye alıp platformdan çıkarmış. Hepsi Burada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın konuyla ilgili görüşü şöyle:

    'Hepsiburada olarak 20 yılı aşkın suredir müşterilerimize güvenilir ve pratik alışveriş deneyimi sunmayı sürdürüyoruz. 2015 yılından itibaren, pazaryeri iş modelimizle birlikte bu misyonumuza iş ortaklarımızla birlikte müşterilerimize daha fazla çeşit, fiyat avantajı ve seçenek sunarak devam ediyoruz. Müşterilerimizin deneyimi bizim en önem verdiğimiz konu. Dolayısıyla da müşterilerimizin platformumuzdan satın aldıkları ürünlerin orijinal olmasının sağlanmasından, evlerine hasarsız ulaşmasına kadar her türlü konuda ciddi süreçler yürütüyoruz.

    Müşterilerimiz pazaryerimizden sipariş verdikleri ürünün orijinal olmadığından şüphe ettikleri ve bu şüphe ve iddialarını bize ilettikleri durumlarda gerekli incelemeyi hemen başlatıyoruz. Ürünün orijinalliğini kanıtlar nitelikte bilgi ve belge sunamayan satıcılarla ilgili gerekli aksiyonları alıyoruz. Yasalara aykırı satış yapan işletmeleri platformumuzdan ihraç ederek Hepsiburada’nın her zaman tüketiciler için güvenilir bir platform olmasını sağlamayı sürdürüyoruz. Müşterilerimize benzer durumlarda ivedilikle para iadesi yaparak mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyoruz.

    Kanun ve mevzuatlara uygunlukla birlikte tüketici sağlık ve bütçesinin korunmasını gözeterek; e-ticaret ekosistemindeki satıcıların ilgili kurallara uyması konusunda üzerimize düşen görevi ciddiyetle yerine getiriyoruz.'

    Sahte deterjan nasıl anlaşılır?

    İnternette küçük bir araştırma yapın, polisin sahte deterjan baskınlarından onlarca haber göreceksiniz. Alınan önlemlere rağmen sahte deterjanların hem bazı bakkal ve marketlerde hem de internet üzerinden satıldığı gerçeğini unutmamamız şart. Bu durumda iş başa düşüyor. Tüketiciler taklit ürünleri gerçeğinden nasıl ayırt edebilir? İşte Unilever yetkililerinin dikkat çektiği ayrıntılar:

    • Toz deterjan ürünlerin ambalajlarında mutlaka hava delikleri yer almalıdır.
    • Ürün ambalajının baskısı parlak ve kenar çizgilerinin (kontürlerinin) net olması gerekir.
    • Gerçek ürünlerde kodlar (son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi) laminasyon üzerine basıldığı için parmak ucu ile baskı uygulayarak veya boya sökücü (solvent) ürünler ile silindiğinde kolay silinir. Taklit ürünlerde ise kod laminasyon altına yer aldığı için bu şekilde silinemez.
    • Taklit sıvı ürünlerin şişelerinde birleşme noktaları çapaklıdır. Şişe yüzeyi elle kontrol edildiğinde pürüzsüz olmadığı görülür. Şişelerde daha fazla çizik ve deformasyon bulunur.
    • Taklit ürünlerin etiketlerinin baskı kalitesi düşüktür; baskı renkleri parlak ve kenar çizgileri keskin değildir.
    • Tüketicilerin güvendikleri ve daha önce de deneyimledikleri satıcılardan alışveriş yapmaları, özellikle gerçekçi görünmeyen indirim oranları ya da promosyon kampanyalarını sorgulamaları, ürün görselliğinde ya da özelliklerinde ve alıştıkları ürün performansında farklılıklar tespit ettiklerinde üretici firmalarla bağlantıya geçmeleri daha güvenli olacaktır."
    Etiketler:
    Hepsiburada, Internet, Alışveriş, online, Unilever Türkiye, Unilever
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