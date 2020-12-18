BDDK'dan kredi kartı ve kredi düzenlemesi

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 6 aya indirdi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 4 aya çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu.

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.

Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

Öte yandan taşıt kredilerinde de vade sınırlarında değişiklik yapıldı. Buna göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.