TCMB, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere 'Mutabakat Zaptı' imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir 'Mutabakat Zaptı' imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Açıklamada, "TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.