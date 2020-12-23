Salgının ikinci dalgası Euro Bölgesi'ni son çeyrekte küçültecek

Almanya, İsviçre ve İtalya enstitülerince hazırlanan raporda, Kovid-19 kısıtlamalarına vurgu yapılırken 2021'in ilk çeyreğinde ise 0.7'lik büyüme beklentisine yer verildi.

Euro Bölgesi'nde yılın son çeyreğinde ekonomik küçülmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ve sert kısıtlamalar nedeniyle artarak yüzde 2.7 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin son çeyrekte Kovid-19’da ikinci dalga ve buna bağlı sert kısıtlamalar nedeniyle daralacağı belirtilerek, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 12.5 büyümenin ardından son çeyrekte yüzde 2.7 küçülme beklendiği kaydedildi.

Raporda, 2021'in ilk çeyreğinde bölge ekonomisinin yüzde 0.7 büyüyeceği beklentisine yer verildi.

Enstitüler tarafından eylülde yayınlanan raporda, Euro Bölgesi’nde son çeyrekte yüzde 2.2 ve 2021’nin ilk çeyreğinde ise yüzde 1.5 büyüme bekleniyordu.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.7 düşmesi beklenen hane halkı tüketici harcamalarının, 2021’nin ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 2.7 artması bekleniyor.

TÜFE'nin son çeyrekte değişmeyeceği, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde eksi 0.3 gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen raporda, TÜFE tahmininin; Brent petrolün varil fiyatının 51 dolar, euro/dolar paritesinin 1.22 seviyesi kabul edilerek yapıldığı bildirildi

Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlanmışken artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ettiğine vurgu yapılan raporda, “Sert bir Brexit, tedarik zincirlerini de bozabilir" değerlendirmesine yer verildi.