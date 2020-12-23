TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Artış oranını biz belirlemiyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu, asgari ücretle ilgili yapılan hesaplamanın teknik bir işlem olduğunu ve hesabın bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini gösterdiğini belirtti. Açıklamada, "Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir" denildi.

TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesapladı.

TÜİK'in hesaplaması, ekonomik gerçeklikleri yansıtmamaması sebebiyle tepkilere neden olurken, kurumdan asgari ücret hesaplama yöntemlerine ilişkin açıklama geldi.

"Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: