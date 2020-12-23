DİSK 3 bin 800 liralık asgari ücret talebini yineledi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3 bin 800 liralık asgari ücret talebini yineledi ve ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılarak hesaplanmasını istedi.

DİSK'e üye bir grupla birlikte Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki taleplerini tekrarladı.

Çerkezoğlu, asgari ücretin evrensel kabul görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti: