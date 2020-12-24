Rusya, Azerbaycan’daki 12 işletmeden domates ithalatına izin verdi

Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Anton Karmazin, basın mensuplarına açıklamasında kurumun yarından itibaren Azerbaycan’daki 12 işletmeye Rusya'ya domates tedarikine getirilen kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi.

Karmazin, “Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi, 2020'de Güney Amerika domates güvesi tespit edilmeyen bölgelerde yer alan 12 Azerbaycanlı işletmeden domates tedarikine getirilen geçici kısıtlamaların 24 Aralık 2020'den itibaren kaldırıldığını bildiriyor” ifadelerini kullandı.

Karamzin, kısıtlamaların Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı'ndan gelen mektubun incelenmesinden sonra ve bu kurumun garantisi altında kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

Rosselhoznadzor, 10 Aralık tarihinde birtakım tarım zararlıları içeren ürünlerin tedarikine devam etmesi nedeniyle Azerbaycan’dan domates ve elma ithalatını yasaklamıştı. Kurum, geçen hafta ise Azerbaycan’dan birkaç üretici şirkete konulan domates ve elma ihraç etme kısıtlamasının kaldırıldığını duyurmuştu.