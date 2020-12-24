Altın fiyatları yükselişte

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı İngiltere ile AB'nin Brexit sonrası dönem için bugün bir ticaret anlaşmasına varacakları umutları ve Donald Trump'ın eleştiriler getirse de Kovid-19 yardım paketini onaylayacağı beklentileri ile yükseldi.

Dünya'nın aktardığına göre, spot altın fiyatı bu sabah 1.880 dolar/ons seviyesini gördü, ardından 1.875.61 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, spot altın için ilk direnç olarak 1.888 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde ise 1.904 dolar/ons hedeflenebilir.