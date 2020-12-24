Ticaret Bakanı Pekcan: Google ile esnafa dijital dönüşüm desteği sunulacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Google ile işbirliği konusunda, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkara yapılacak destekle ilgili açıklamada bulundu.

Pekcan, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, Google ile iş birliği konusunda da "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak" dedi.