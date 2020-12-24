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    Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırdı

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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012241043456726-merkez-bankasi-politika-faizini-200-baz-puan-artirdi/

    Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi.

    TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar verdiği belirtilldi.

    ​Açıklamada, küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. Ancak aşıya dair olumlu gelişmelere karşın son dönemde artış gösteren koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği bildirilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

    'Gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor'

    "Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir."

    Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığının; enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir" denildi.

    Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanırken, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı kaydedildi.

    ​Kararın ardından dolar ve euro düşüşte

    Faiz kararı sonrası döviz kurları düşüşe geçti. Dolar/TL 7.62 seviyelerinden 7.58'e, euro/TL 9.33'ten 9.25'e geriledi.

    Merkez Bankası, kasım ayındaki toplantıda politika faizini 475 baz puan artırmıştı. Böylece son üç toplantıdaki artış oranı 875 baz puana ulaştı.

    Etiketler:
    Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Dezenflasyon, Enflasyon, politika faizi, Faiz, Euro, Dolar, Döviz, Türk Lirası
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