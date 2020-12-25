Resmi Gazete'de yayınlandı: Sigaraya yeni vergi ayarı

Resmi Gazete'deki karara göre sigaradaki yüzde 67'lik ÖTV yüzde 63'e düşürüldü. Maktu vergi ve asgari maktu vergiler ise yükseltildi.

Sigaradan alınan ÖTV ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranları yüzde 63'e düşürülürken maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları ise zamlandı.

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigaradaki ÖTV yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı.

Sigarada daha önce asgari maktu vergi 0,4569 TL, maktu vergi ise 0.4539 TL'ydi.

Sigarillo ve puro ve benzeri ürünlerdeki daha önce yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranı ve maktu vergiler de sigara ile aynı olacak.