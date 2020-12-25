Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Enflasyon hedeflemesi kararlı bir şekilde uygulanacak

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak dedi. Ağbal, "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında sunum yapıyor.

"Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar" diyen Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.

kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir. TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak.

fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak. Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki , ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.

, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş gerektirmektedir.

gerektirmektedir. TCMB'nin para politikası aracı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru uygulaması ve gecelik borç verme geç likidite penceresi aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacaktır.

Faiz koridoru uygulaması ve gecelik borç verme geç likidite penceresi aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacaktır. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşuna kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

2021 yılında hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru, temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyecektir.

Ayrıntılar geliyor.