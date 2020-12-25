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    20 milyar liralık depozito yasası: Market ve internet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012251043462498-20-milyar-liralik-depozito-yasasi-market-ve-internet-alisverislerinde-yeni-donem-basliyor/

    Büyük tasarruf sağlayan ücretli poşet uygulamasından sonra içecek ambalajlarına da depozito düzenlemesi geldi. Meclis’te kabul edilen yasaya göre 20 milyar liralık tasarruf hedeflenen uygulama için Türkiye Çevre Ajansı kurulacak. Ayrıca bundan sonra marketlerde ücretsiz ince poşetlerin yerini kese kağıdı alacak.

    Ücretli poşetle plastik tüketiminin yüzde 80’lere varan oranda azaltılmasının ardından, içecek ambalajlarında da 20 milyar lira tasarruf hedefleyen düzenleme önceki gece Meclis’te kabul edildi.

    Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre, yasayla kurulacak Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık hedefi doğrultusunda, depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışacak.

    Ajans depozito yönetim sistemi kuracak ya da kurduracak. Ajans, ‘ceza ve ihalelerden yasaklama’ hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve faaliyetlerine ilişkin yapacağı alım ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Sistemin başlangıç yılı ise salgın nedeniyle bir yıl süreyle ertelenecek.

    100 bin kişiye iş

    Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Başkanı Muhammet Balta, "Poşet uygulaması ile tüketim yüzde 80 azaldı. 1.5 milyar lira tasarruf sağlandı. Şu anda Çevre Ajansı’yla da 20 milyar lira civarında olan içecek ambalajlarının yüzde 90’ını geri dönüşüme kazandırıp, geri dönüşüm oranını da yüze 13’ten yüzde 35’e çıkaracağız. Yani çöpe attığımız paradan 20 milyar tasarruf yapacağız" dedi.

    CHP’nin Çevre Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Murat Bakan da "Başarılı ülkelerde sistem kar amacı gütmeyecek şekilde ve kapalı döngü halinde çalışıyor. Getirilmek istenen sistemle oluşacak atığı önlemek değil, burada oluşacak yılda 10 milyar TL’ye yakın rantın birilerine nasıl dağıtılacağı hesabının yapıldığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

    Markette kağıt torba dönemi

    Hürriyet’e konuşan Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Ücretli poşet uygulamasının ardından marketlerdeki ücretsiz tek kullanımlık poşet kullanımında büyük artış yaşandı. Bunu önlemek için de yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, kağıt torba kullanımı zorunluluğu getiriliyor" diye konuştu.

    İnternette de paralı poşet

    Yasayla, marketlerdeki gibi internet alışverişlerine de poşet ücreti getiriliyor. Buna göre, internet alışverişlerinde poşetin ücretli olduğuna ilişkin uyarı yapılacak.

    İsteyenlerden, tıpkı marketlerde olduğu gibi 25 kuruş karşılığında poşet ücreti alınacak. Aykırı davranan işletmelere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. 

    15 yaşın altında scooter yasak

    Karayolları Genel Müdürlüğü, karayollarının kenarına bisiklet yoluyla, gürültü bariyerleri yapacak. İl özel idareleri ile belediyelere de yaya yolu, bisiklet ve e-scooterların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi veriliyor. 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek. Belediyelerce bir e-scooterdan günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak.

     

    Etiketler:
    TBMM, Yasa, Türkiye Çevre Ajansı, Alışveriş, Market, depozito, Tasarruf
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