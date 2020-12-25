Vale hizmetlerine yeni düzenleme

Yönetmelik, bu işi yapanlar için ciddi gelir kapısı, müşteriler içinse sorun haline gelen bu hizmete önemli ölçüde düzen getirecek.

NTV'nin aktardığına göre 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek yönetmeliği göre valelik hizmetlerine ilişkin bilinmesi gerekenler şöyle:

Valelik hizmeti, işletmecinin ruhtasına ek hizmet olarak işlenecek. Yani, valelik hizmetinden işletmede de sorumlu olacak..Vale görevlisi kullanılacağı aracın cinsine uygun sınıf sürücü belgesine olacak ve 1 Ocak 2023 'ten sonra mesleki yeterlilik belgesi bulunacak.

'ten sonra mesleki yeterlilik belgesi bulunacak. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak.

ve suçlarından mahkum olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak. Yine son 5 yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışan, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak ya da alkollü şekilde araç kullanan ve hız kurallarını ihlal ettiği için sürücü belgesi birden fazla geri alınan veya daimî olarak iptal edilen kişiler, vale görevlisi olamayacak.

Vale hizmeti nasıl yürütülecek?

Vale hizmetinin en fazla 3 kilometre yarıçap içerisinde karşılanması zorunlu olacak. Yani araç, bu mesafeden uzağa götürülüp, park edilmeyecek.

Vale ücreti ne olacak?

Vale hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

Vale hizmeti almak zorunlu mu olacak?

Hayır. Vale hizmeti alan işyerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer gösterme zorunluluğu olacak. Müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale noktalarında, vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirten levha herkesin göreceği şekilde asılı olacak.

Vale araca zarar verirse ne olacak?