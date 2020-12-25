Ağbal: Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye neden tutamasın, ne eksiğimiz var?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefiyle ilgili, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var?" dedi.

TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumun ardından soruları yanıtladı.

Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesidir" diyen Ağbal,"Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu asıl unsur fiyat istikrarıdır. Merkez Bankası yıl içinde bütün araçlarını kullanacak" ifadelerini kullandı.

'Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var'

TCMB Başkanı, "Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.