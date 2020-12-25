Ağbal: Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye neden tutamasın, ne eksiğimiz var?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefiyle ilgili, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin yaptığı açıklamada "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumun ardından soruları yanıtlayan Ağbal, "Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesidir. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu asıl unsur fiyat istikrarıdır" dedi ve ekledi: "Merkez Bankası yıl içinde bütün araçlarını kullanacak."

Ayrıntılar geliyor.