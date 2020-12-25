HDP’den yoksulluk raporu: 30 milyon kişi açlık sınırının altında, 8 milyon kişi sağlık sigortası primini ödeyemiyor

HDP Ekonomi Komisyonu'nun raporunda, 'Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 60’ının asgari ücret veya altında gelir aldığı, en az 20 milyon insanın aslında açlık sınırı altında yaşadığı, işini kaybedenler de eklendiğinde bu sayının 30 milyona çıktığı' belirtildi.

HDP Ekonomi Komisyonu tarafından açıklanan 'Yoksulluk Raporu'nda, 20 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığını ancak işini kaybedenlerin de eklendiği taktirde bu rakamın 30 milyonu aştığı bildirildi.

T24'ün haberine göre, Ekonomi Komisyonu üyeleri Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu, hazırlanan 'Yoksulluk Raporu'nu Meclis’te düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

'Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 60'ı asgari ücret veya altında gelir alıyor'

Katırcıoğlu, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu daha öncede Türkiye’de olduğunu ancak bu sorunun pandemi ile birlikte yoksulluğun toplumu daha da etkilediğini dile getirdi. Katırcıoğlu, “İktidara göre yoksulluk kalmamış. Türkiye’de açlık sınırı kavramı altında bir değerlendirme yaptığımızda, Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 60’ı asgari ücrete veya altında gelir alıyor. En azından 20 milyon insan aslında açlık sınırını altında yaşıyor. İşini kaybedenleri de eklediğimizde 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor” dedi.

'8 milyon kişi sağlık sigortası primini ödeyemiyor'

"Türkiye’de sigortalı çalışanların istatistiklerine göre (Ağustos 2020) 8 milyon 37 bin kişi kendi Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyecek kadar yoksuldur. Bu verinin ifade ettiği anlam; bu kişilerin asgari ücretin üçte biri kadar bile gelirinin olmadığı ve adlarına kayıtlı herhangi bir taşınmazın bulunmadığıdır” denilen rapordaki bazı tespitler şöyle:

'İlk 30'da Kürtlerin yoğun olduğu bir kent yok'

2015’ten sonra en az 50 bin esnaf kepenk indirdi. TESK Kasım 2020 verilerine göre, Türkiye’de bir milyon 984 bin 257 esnaf bulunuyor. Bölgedeki 23 ilde 303 bin 628 esnaf var ve bu toplam esnaf sayısının yalnızca yüzde 15,3’üne tekabül etmektedir. Esnaf sayısının nüfusa oranı en düşük il 1,01 ile Şırnak’tır. Sadece bu rakamlar dahi üretim altyapısının yetersiz olduğu bölgede iktisadi etkinliğin ne kadar kısıtlı olduğunu bize göstermektedir. İller arası yaşam endeksi sıralamasında bölge kentleri genellikle son sıralardadır. İlk otuz gelişmiş kent arasında Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı herhangi bir kent yoktur.

'Kadınların yüzde 17'si emekli olurken erkeklerin oranı yüzde 81'

Kadınlara yoksulluk ve güvencesizlik dayatılıyor. Görünmeyen ve ücretlendirilmeyen ev içi emek, kadınların ekonomik ve sosyal bağımlılığına, eş ya da baba üzerinden sosyal sigortalı olmaya zorlanmasına, kadının statüsünün aileye ve aile üzerinden erkeğe bağlı kalmasına zemin hazırlamaktadır. Nitekim emeklilik oranları da bunu ispatlayan bir gösterge olarak okunabilir: Kadınların sadece yüzde 17’si emekli olurken, bu oran erkeklerde yüzde 81’dir. Oranlar arasındaki uçurum, kadınların kemikleşmiş bir ‘sosyal güvencesizlik’ politikasına maruz bırakıldıklarının ispatıdır.

'En düşük emekli aylığı 1500 TL olmalı'

Emeklilerin geçim derdi yaşıyor. 2002 yılında emeklilerin yüzde 37’si çalışıyor veya iş arıyorken, bu oran 2020 itibariyle yüzde 47’ye çıkmıştır. Emekliler arası gelir dağılımı adaletsizliği ise tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha yüksektir. Emeklilerin ve hak sahiplerinin yüzde 60'ının asgari ücretin altındadır. Emeklilere bin 500 TL aylık vermek hiçbir hükümetin gurur duyabileceği bir hizmet değil, aksine enflasyonun çift hanelerde olduğu, mutfak enflasyonunun yüzde 20’yi aştığı bir ortamda aksine bu durum büyük bir utanç kaynağıdır. HDP, emeklilerin hayat standartlarının artırılması amacıyla en düşük emekli aylığının hemen bin 500 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor

Yoksulluğun kaldırılması için ise şu öneriler kısmında şu maddeler yer aldı: