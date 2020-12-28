ASO Başkanı Özdebir uyardı: Aşırı değerli TL hatasını tekrarlamamak lazım

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, geçmişte aşırı değerli TL'nin cari açığı tetiklediğini ve insanların hak etmedikleri lükse alıştıklarını belirterek, "Kredi ihtiyacı olmayana verildi, onlar da döviz aldı. İhracatın yüzde 90'ı sanayi ürünlerinden ama halen sanayi toplumu olamadık" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bir grup gazeteciye ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, geçmişte aşırı değerli TL'nin cari açığı tetiklediğini ve insanların hak etmedikleri lükse alıştıklarını belirten Özdebir, bu dönemde çok sayıda insanın sanayiciliği bırakarak inşaata yöneldiğini hatırlattı ve bu hatanın tekrar yapılmaması gerektiğini söyledi.

TL’nin aşırı değerli olması halinde rekabet edemeyecek duruma geleceklerinin altını çizen Özdebir, öncelikle verimliliğin artırılması gerektiğini ifade etti.

'TCDD demir cevherini kırılacak eşya fiyatına taşıyor'

İhracatın yüzde 90’ının sanayi ürünlerinden oluşmasına rağmen halen sanayi toplumu olamadığımızın altını çizen Özdebir, "Gidilecek daha çok yolumuz var. ASO’nun model fabrikasında, hiçbir yatırım yapmadan, bir vida bile takmadan sadece iş yapma şekillerini değiştirerek verimliliğini yüzde 150 artıran firmalarımızın olması da buna bir örnek” diye konuştu.

Bu noktada devletin de ithalata bağımlılığı azaltacak şeyler yapması gerektiğini ifade eden Özdebir, "Örneğin demir çelikte dünyanın en büyük ithalatçısıyız. Bugün ithal ürün daha ucuza geliyor ama bizim halen değerlendirmediğimiz cevherler var. TCDD demir cevherini kırılacak eşya fiyatına taşıyor” dedi.

'Faiz ilaç gibidir, dozunda fayda sağlar'

Merkez Bankası'nın faiz kararını ve faizde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Özdebir, faizin bir ilaç gibi olduğunu belirterek fazla kullanımının da eksik kullanımının da fayda sağlamayacağını söyledi ve dövize ihtiyaç olduğu sürece faizin böyle gitme mecburiyeti bulunduğunu aktardı.

Özdebir, jeopolitik risklerin başka bir engel çıkarmaması halinde faizde 2021 yılı ikinci çeyreği sonundan itibaren yumuşama beklediğini vurguladı.

Döviz ihtiyacının azalmasında tüketim tercihlerinin ve devletin yönlendirmesinin de önemli olduğuna işaret eden Özdebir, "Söylemde milliyetçi olup da tüketim tercihlerinde yabancı hayranlığı olmaz” şeklinde konuştu.

'Asgari ücret dengeli artmalı'

Özdebir, görüşmelerde sona yaklaşılan 2021 yılı asgari ücretiyle ilgili olarak da dengeli bir artış yapılması gerektiğini kaydetti.

Gıda enflasyonunun çok yüksek olduğuna değinen Özdebir, "Benim tahminim yüzde 20 civarında artıştır, yeterli değil ama işletmelerin de şartları var” dedi.