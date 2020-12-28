2021 yılının asgari ücreti 2 bin 825 lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bu sabah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı.
Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücret teklifini açıkladı.
Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21.56 oranında yükselmiştir" dedi.
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır" ifadelerini kullandı.
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