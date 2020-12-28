Asgari ücretle birlikte AGİ de belli oldu

Asgari ücretin ardından asgari geçim indirimi (AGİ) de belli oldu. AGİ, bekarlar için 268.31 TL, evli ve eşi çalışmayanlar için 321.97 TL oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin yüzde 21.56 oranında zamla net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücretle birlikte asgari geçim indiriminin (AGİ) kaç TL'ye yükseldiği de belli oldu. Evli ve bekar çalışanlar için farklı olarak hesaplanan, kişinin eşinin çalışma durumu ve sahip olduğu çocuk sayısının da etkili olduğu AGİ, şöyle belirlendi:

Bekar 268.31 TL

268.31 TL Evli eşi çalışmayan 321.97 TL

321.97 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362.22 TL

362.22 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402.47 TL

402.47 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456.12 TL

456.12 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456.12 TL

456.12 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456.12 TL

456.12 TL Evli eşi çalışan 268.31 TL

268.31 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308.55 TL

308.55 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348.80 TL

348.80 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402.47 TL

402.47 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429.30 TL

429.30 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456.12 TL

Hürriyet gazetesinin aktardığına göre asgari ücretle birlikte zamlanan diğer kalemler de şöyle:

Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.