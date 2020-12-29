RTİB ve Rusya'da KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan MSP Corporation'dan işbirliği anlaşması

Moskova Büyükelçiliği, Facebook’taki açıklamasında RTİB ile Rusya’da küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla kurulmuş bir organizasyon olan MSP Corporation arasında işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.
Rus-Türk İşadamları Birliği ve Rusya’da KOBİ’leri desteklemek amaçlı MSP Corporation arasında, Müsteşar Gündüz ve...T.C. Moskova Büyükelçiliği-Посольство Турции Москва-Turkish Embassy Moscow paylaştı: 28 Aralık 2020 Pazartesi
Açıklamada, “Rus-Türk İşadamları Birliği ve Rusya’da KOBİ’leri desteklemek amaçlı MSP Corporation arasında, Müsteşar Gündüz ve Başmüşavir Eriten’in de katıldığı bir törenle, KOBİ’ler için iş rehberi niteliğindeki Business Navigator Portal’ın kullanımına dair işbirliği anlaşması imzalanmıştır ifadeleri kullanıldı.
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