RTİB ve Rusya'da KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan MSP Corporation'dan işbirliği anlaşması

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) ile Rusya’da KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan MSP Corporation arasında, KOBİ’ler için bir rehber niteliğindeki Business Navigator Portal’ın kullanımına ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı.

Moskova Büyükelçiliği, Facebook’taki açıklamasında RTİB ile Rusya’da küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla kurulmuş bir organizasyon olan MSP Corporation arasında işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, “Rus-Türk İşadamları Birliği ve Rusya’da KOBİ’leri desteklemek amaçlı MSP Corporation arasında, Müsteşar Gündüz ve Başmüşavir Eriten’in de katıldığı bir törenle, KOBİ’ler için iş rehberi niteliğindeki Business Navigator Portal’ın kullanımına dair işbirliği anlaşması imzalanmıştır ifadeleri kullanıldı.