2021 yılına ait pasaport ve ehliyet harçları açıklandı

Bazı vergi ve harçlara ilişkin düzenlemeler içeren tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227.20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332.10 lira oldu.

Bazı vergi ve harçlara ilişkin düzenlemeler içeren tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542.20 lira, 3 yıl süreliler için 770.20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085.40 lira oldu.

2020'de ise 6 aya kadar olan pasaportlar 208.30, 1 yıl süreli olanlar 304.50, 2 yıl süreli olanlar 497.00, 3 yıl süreliler 705.90, 3 yıldan fazla süreli olanlar ise 994.80 TL'ydi.

2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820.10 lira olarak uygulanacak.