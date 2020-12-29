'Türkiye, ekim ayında Rusya'dan doğalgaz ithalatını artırdı'

Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3.4 kat artarak 2 milyar 45 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Rusya'nın ithalattaki payı yüzde 50'yi geçti. Türkiye’nin ekim 2019’da ithal ettiği doğalgazdaki Rusya’nın payı sadece yüzde 18.8’di.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ekim ayına ilişkin ‘Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nda yer alan bilgiye göre, Türkiye’nin ekim ayındaki toplam doğalgaz ithalatı 4 milyar 41 milyon metreküp olarak gerçekleşti, yani geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28’lik artış kaydedildi.

İthalatın 3 milyar 245 milyon metreküpü boru hatları, 795 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aracılığıyla yapıldı. Boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 36.2, LNG ithalatı yüzde 2.5 arttı.

En fazla ithalat 2 milyar 45 milyon metreküple Rusya’dan yapıldı. Rusya’yı 1 milyar 102 milyon metreküpleve 518 milyon metreküpleizledi.

Rusya’dan ekimde yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 243 artarken, Azerbaycan’dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 18.3 ve Cezayir'den gelen gaz yüzde 22.9 yükseldi. Böylelikle Rusya’nın ithalattaki payı yüzde 50’yi geçerken Azerbaycan’ın payı yüzde 27.3, Cezayir’in payı yüzde 12.8 oldu.

Türkiye, geleneksel olarak Rus doğalgazının en büyük alıcılarından biri. Türkiye’ye Rus doğalgaz sevkiyatı Gazprom şirketi tarafından sağlanıyor.

Daha önce Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 2020’de Türkiye’ye sağlanan doğalgaz hacminin 2019 rakamlarını geçeceğini söylemişti.