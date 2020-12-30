Rusya’dan Azerbaycan’daki 15 işletmeye daha domates tedarik izni

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Azerbaycan'daki 15 üreticiye daha Rusya'ya domates ihracatına izin verdi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Azerbaycan’dan domates alımının durdurulmasını içeren karara ilişkin ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Gerçekleşen görüşmeler sonucu, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yetkili dairesinin sunduğu bilgi ve garanti doğrultusunda, 2020’de Güney Amerika domates güvesi tespit edilmeyen bölgelerde yer alan Azerbaycanlı 15 işletmeden Rusya’ya domates girişine 1 Ocak 2021’den itibaren izin verilmesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Rosselhoznadzor, 10 Aralık tarihinde birtakım tarım zararlıları içeren ürünlerin tedarikine devam etmesi nedeniyle Azerbaycan'dan domates ve elma ithalatını yasaklamıştı.

Kurum, geçen haftalarda Azerbaycan’dan 16 üretici için yasağın kaldırıldığını duyurmuştu