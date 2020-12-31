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    Trafik cezası

    2021'in trafik cezaları belli oldu

    © AA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012311043491752-2021in-trafik-cezalari-belli-oldu/

    Trafik cezalarının yüzde 9,11 artmasıyla 2021'de en düşük ceza 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.

    Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

    Resmi Gazete'de 28 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından yarından itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.

    Buna göre, 2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

    Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza verilecek. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza uygulanacak.

    Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 lira para cezası kesilecek.

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    © DHA
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    Emniyet kemeri takmayana 144 lira ceza

    Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar 144 lirayla cezalandırılacak.

    Engellilere ait alanlara park edenlere 288 lira ceza verilecek.

    Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 300 liradan 7 bin 369 liraya kadar değişecek.

    Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara 314 lira ceza uygulanacak.

    Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa bisiklet ve elektrikli skuteri taşıt yolunda sürenlere, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanması için ayrılan yerlerde sürenlere, elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlara da 314 lira ceza kesilecek.

    Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar, 446 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

    Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 543 lirayla cezalandırılacak.

    Plakada değişikliğin cezası 551 lira

    Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 551 lira ceza verilecek.

    Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı eşyayı izin almadan taşıyan ve taşıttıranlara 607 lira ceza uygulanacak.

    Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, takograf ve taksimetre kullanmayan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 652 lirayla cezalandırılacak.

    Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda bu kurala uymamanın cezası 835 lira olacak.

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    © DHA
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    Alkollü araç kullanan 1339 lira ödeyecek

    Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler 1339 lirayla cezalandırılacak.

    Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara 1339 liradan 6 bin 700 liraya kadar ceza verilecek. Alkollü şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler 1679 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 270 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

    Sürücü belgesiz motorlu araç kullananlar 2 bin 698 lira ceza ödeyecek.

    Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyenlere 3 bin 836 lira ceza verilecek.

    Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 4 bin 67 liradan 6 bin 784 liraya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. Bu cihazları araçlarında bulunduranlara ise 2 bin 698 ila 4 bin 67 lira arasında ceza uygulanacak.

    Drifte 6 bin 700 lira ceza

    Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 687 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 700 lira ceza uygulaması yapılacak.

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanan kişiler 6 bin 909 lirayla cezalandırılacak.

    Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 10 bin 195 lira ceza verilecek.

    Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 13 bin 374 lirayla cezalandırılacak.

    Araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesinin bedeli 22 bin 823 lira olacak.

    Bu arada, kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

    Etiketler:
    Trafik polisi, Trafik cezası
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