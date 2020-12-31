Elvan: Yapısal reformları hızla hayata geçirerek, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. Elvan, "Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız" diye konuştu.