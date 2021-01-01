İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1.36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.05 arttı.
Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde perakendede yüzde 14.40, toptan fiyatlarda ise yüzde 18.18 artış kaydedildi.
Toptan fiyatlarda ise işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6.31, madenlerde yüzde 2.56, gıda maddelerinde yüzde 1.93, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.44, inşaat malzemelerinde yüzde 0.40 yükseliş kaydedildi. Kimyevi maddelerde toptan fiyatlar yüzde 1.54 azalırken, mensucat grubunda değişim gözlenmedi.
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