Oyun konsolları için alınan yüzde 50'lik ilave gümrük vergisinin oranı düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi eski haline yani yüzde 20’ye çekildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren oyun konsollarında gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanacak.
© Fotoğraf : PlayStation
18 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle beraber oyun konsolları başta olmak üzere birçok farklı sektörden ürüne yüzde 5 ile yüzde 50 arasında ek vergi getirilmişti.
Oyunseverlerin en çok tercih ettiği markalardan olan Sony ve Microsoft cihazları yüksek fiyatlardan satışa çıkmıştı.
Playstation ve Xbox Series X 8300 liradan satılıyordu. Yeni düzenleme ile teknoloji marketlerin ürün fiyatlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)