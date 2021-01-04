Dolar ve euro yeni yıla düşüşle başladı

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ve euro/TL düşüşünü sürdürüyor.

Yurt içi piyasalar yeni yılın ilk işlem gününde enflasyon ve PMI verilerine odaklanırken Türk Lirası da dolar ve euro karşısında güçlenerek başladı.

Dünya'nın aktardığına göre dolar/TL geçen hafta 7.30 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden 7.40'ın üzerine tırmandı. Yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL, 7.40'ın altında değerleniyor.

Euro/TL'de de seyir aşağı yönlü. Gece yarısı 9.10'un üzerinde işlemlerin başladığı euro/TL, sabah saatlerinde 9.05'in hemen üzerinde işlem görüyor.