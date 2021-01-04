Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını belirten Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.