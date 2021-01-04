2021 kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2020 enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte 2020'nin genel enflasyonu da ortaya çıktı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1.25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14.60 oldu.

NTV'nin aktardığı habere göre, memur maaşlarının da belli olmasıyla birlikte 2021 için uygulanacak kıdem tazminatı tutarı da belirlendi. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638.96 TL olarak açıklandı.

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Kıdem tazminatı tavanı bir işçiye verilecek üst sınırı ifade ediyor. Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirleniyor. Son iki yılda belirlenen kıdem tazminatı tavanı tutarları şöyle: