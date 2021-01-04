Novak: Kuzey Akım 2 projesi Avrupa'nın desteğiyle tamamlanacak

RBK haber ajansına demeç veren Novak, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projeleriyle ilgili yaptırımları değerlendirdi.

ABD'nin kendi sıvılaştırılması doğalgazını Avrupa pazarında teşvik etmek amacıyla Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uyguladığını ve bunun açık bir korumacılık politikası olduğunu kaydeden Novak, "Bu projeye ilgi duyan ülkeler de dahil herkes bunu anlıyor. Avrupalı ülkeler ve şirketler projeyi destekliyor ve bu desteği dikkate aldığımızda projenin gerçekleştirileceğinden eminim" dedi.

Kuzey Akım 2'nin Avrupa için ucuz ve çevre dostu kaynağı uzun vadeli olarak garantili biçimde alma anlamı ifade ettiğini söyleyen Novak, projenin inşasının en kısa sürede tamamlanacağını umduğunun altını çizdi.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren Kuzey Akım 2 yaptırımları, inşanın tamamlanması için gerekli sigorta ve sertifikasyon hizmetlerini sunan şirketlerin yanı sıra hattın inşasında yer alan gemiler için hizmet sunan şirketleri hedef alıyor.

Avrupa Komisyonu, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada yaptırım uygulanmasına karşı olduklarını duyurmuştu.