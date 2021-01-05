Rusya’da nakit para artışı pandemi sırasında 10 yıllık rekor tazeledi

Rusya Merkez Bankası verilerine göre 2020 sonu itibarıyla tedavüldeki nakit hacminin ilk kez 13 trilyon rubleyi (yaklaşık 1.3 trilyon TL) aşması bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre 2020 sonu itibarıyla tedavüldeki nakit hacminin ilk kez 13 trilyon rubleyi (yaklaşık 1.3 trilyon TL) aşması bekleniyor. Parasal altyapı parametrelerine göre 1 Aralık itibariyle halkın ve iş dünyasının elinde tuttuğu ve ayrıca Rus bankalarının kaslarında bulunan nakit para 12.92 trilyon ruble civarındaydı.

Geçen yılın ilk 11 ayında Rusya'daki nakit hacmi yüzde 21.7 oranında arttı. Aralık ayında da banknotlar dolaşıma girmeye devam etti, bankacılık sistemi üzerinden nakit girişi en az 522.2 milyar ruble (52.2 milyar TL) oldu.

Rus RBK haber ajansına konuşan analistler, geçen yıl sonu itibarıyla nakit girişi 2.5 ila 2.8 trilyon ruble ya da yüzde 24.5-25 oranında gerçekleşebilir. Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre nakit para hacminde yüzdesel bazda en az on yıldır böyle bir artış olmamıştı.

Rusya Merkez Bankası'ndan bir yetkili, RBK’ya demecinde 2020'de artan nakit talebinin tamamen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkisine bağlanabileceğini söyledi.

Renaissance Capital'in baş ekonomisti Sofya Donets ise Kovid-19 vakalarındaki artışın 0.5 ila bir trilyon rublelik nakit büyümesine neden olduğunu, bunun toplam yıllık nakit artışının 3’te birine tekabül ettiğini belirtti.

Gazprombank Strateji Geliştirme Merkezi Başkanı Yegor Susin, "Öncelikle pandemi ‘gri ekonominin’ büyümesini, nakit ödemelerdeki artışı tetikledi. İkincisi, insanlar ellerinde daha fazla likidite, yani nakit para tutmaya daha meyilliydi. Üçüncüsü, faizlerin ve dolayısıyla mevduat faiz oranlarının düşmesi, tasarruf bakımından vadeli mevduatların cazibesini düşürdü" açıklamasında bulundu.