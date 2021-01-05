Kuveyt, iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Kuveyt Petrol Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

Kuveyt Petrol Bakanı Muhammed el-Faris, gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol sahalarından ilkinin ülkenin kuzeybatı kesiminde, ikincisinin ise ülkenin kuzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Bakan, yeni keşfedilen petrol sahalarının, ülkenin kuzeyine stratejik bir önem kazandırdığını vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2.8 milyon varili buluyor.