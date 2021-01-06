'Kuzey Kıbrıs'ın ilk yerli otomobili Günsel'in kapasitesi 2025'e kadar 30 bine çıkacak'

Kuzey Kıbrıs'ın ilk yerli otomobili Günsel için çalışmalar sürüyor. 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çıkarmayı planlayan şirket ilk etapta 1000 araç üretileceğine işaret ediyor. Yerli araba için çalışacak kişi sayısı, planlanan 100 yeni alımla birlikte, 275'e yükselecek.

Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili 'Günsel', seri üretim çalışmalarına devam ediyor. Türk mühendis ve tasarımcılarca geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel, yetiştirmek üzere üretim personeli alacağını duyurdu.

Şirketin açtığı ilanlar arasında teknik personelden, mühendis ve tasarımcıya kadar çok sayıda pozisyon mevcut. Şirket, toplam çalışan sayısını 275'e çıkarmayı planlıyor.

Prof. Dr. Günsel: Ekibin yaş ortalaması 35'in altında

GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretime geçmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade ediyor.

Ekiplerinin yaş ortalamasının 35’in altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Günsel, ekibe dahil olacak kişileri yetiştirilerek, otomotiv endüstrisine kazandırılacağına vurgu yapıyor.

Kuzey Kıbrıs'ın 'ilk yerli otomobili' olan Günsel için hedef 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca çıkarmak. Kuzey Kıbrıslı şirket ilk aşamada üretilecek araç sayısının ise 1000 olacağına işaret ediyor.