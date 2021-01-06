Bitcoin, 35 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi

2021 yılına hızlı giriş yapıp 34 bin dolar sınırını aşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gören Bitcoin, bugün 35 bin doların üzerine çıkarak yeni rekor kırdı.

Yeni yıla da rekorlarla giren kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hızlı şekilde yükselmeye devam ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, bu sabah 07.30 civarında yüzde 6 değer kazanarak 35 bin 842 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin, haftasonu 24 saat içerisinde kendi rekorunu iki defa kırarak 34 bin dolar sınırını aşmıştı. Bitcoin, geçen aralıkta da 20 bin doları aşarak, zayıflayan dolar karşısında yatırımcıların ilgisini üzerine çekmişti.

ABD Merkez Bankaları Sistemi, faiz oranlarını birkaç yıl boyunca sıfıra yakın tutmayı planlıyor ve bu da dünyanın bir numaralı dijital varlığına nakit girişini zorluyor.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla bağı olmayan bir blok-zincir teknolojisiyle işlem yapan ilk kripto para olan Bitcoin, ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde değerli 1 dolardan daha azdı.