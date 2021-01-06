New York borsası, Çinli telekomünikasyon şirketlerini yeniden liste dışı bırakmaya karar verdi

New York borsasından yapılan açıklamada, 'China Telecom', 'China Mobile' ve 'China Unicom Hong Kong' şirketlerinin hisselerinin 11 Ocak'tan itibaren borsada işlem görmeyeceği bildirildi.

New York borsasından 1 Ocak'ta yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlerin hisselerinin ABD borsalarında işlem görmesini yasaklayan başkanlık kararnamesi uyarınca söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılacağı duyurulmuştu.

Borsa, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise liste dışı bırakma kararını geri aldığını duyurmuş, 'şirketlerin kararnamede yasaklanan kapsama girip girmedikleri konusunda ilave istişarelerde bulunulacağını' belirtmişti.

Bugün yapılan son açıklamada, kararnamenin uygulanmasından sorumlu Hazine Bakanlığı'nın 'özel yönlendirmesiyle' söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, şirketlerin karara itiraz edebileceği kaydedildi.

In its second reversal in three days, the New York Stock Exchange reinstated its decision to delist three Chinese state-owned phone carriers.



The three China-based telecommunications corporations will be suspended at 4 a.m. EST on Monday.



https://t.co/xEPkoit4lt — Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

Trump'ın borsa yasağı

ABD Başkanı Trump, 12 Kasım 2020'de yayınladığı başkanlık kararnamesinde, ABD hükümeti tarafından Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiğinin belirlendiğini iddia ettiği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı.

New York borsası, 1 Ocak'ta Çin’in 'China Telecom', 'China Mobile' ve 'China Unicom Hong Kong' şirketlerinin borsada işlem görmelerini 7 ile 11 Ocak arasında durduracaklarını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın, 2 Ocak’ta karara yanıt olarak yayınladığı açıklamasında, telekomünikasyon şirketlerinin, Çin ordusu ile bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksızlık olduğu vurgulanarak, "ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri 'Komünist Çin Askeri Şirketleri' diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız" ifadeleri kullanılmıştı.