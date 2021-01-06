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    ABD ekonomisi - New York Borsası - Dow Jones Endeksi

    New York borsası, Çinli telekomünikasyon şirketlerini yeniden liste dışı bırakmaya karar verdi

    © AFP 2020 / Bryan R. Smith
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202101061043524965-new-york-borsasi-cinli-telekomunikasyon-sirketlerini-yeniden-liste-disi-birakmaya-karar-verdi/

    New York borsası, 3 Çinli telekom şirketinin hisselerinin liste dışı bırakılmasına yönelik dün geri alınan kararın, yeniden uygulanacağını bildirdi.

    New York borsasından yapılan açıklamada, 'China Telecom', 'China Mobile' ve 'China Unicom Hong Kong' şirketlerinin hisselerinin 11 Ocak'tan itibaren borsada işlem görmeyeceği bildirildi.

    New York borsasından 1 Ocak'ta yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlerin hisselerinin ABD borsalarında işlem görmesini yasaklayan başkanlık kararnamesi uyarınca söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılacağı duyurulmuştu.

    Donald Trump
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    Borsa, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise liste dışı bırakma kararını geri aldığını duyurmuş, 'şirketlerin kararnamede yasaklanan kapsama girip girmedikleri konusunda ilave istişarelerde bulunulacağını' belirtmişti.

    Bugün yapılan son açıklamada, kararnamenin uygulanmasından sorumlu Hazine Bakanlığı'nın 'özel yönlendirmesiyle' söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.

    Açıklamada, şirketlerin karara itiraz edebileceği kaydedildi.

    Trump'ın borsa yasağı

    ABD Başkanı Trump, 12 Kasım 2020'de yayınladığı başkanlık kararnamesinde, ABD hükümeti tarafından Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiğinin belirlendiğini iddia ettiği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı.

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    © REUTERS / China Daily
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    New York borsası, 1 Ocak'ta Çin’in 'China Telecom', 'China Mobile' ve 'China Unicom Hong Kong' şirketlerinin borsada işlem görmelerini 7 ile 11 Ocak arasında durduracaklarını açıklamıştı.

    Çin Ticaret Bakanlığı'nın, 2 Ocak’ta karara yanıt olarak yayınladığı açıklamasında, telekomünikasyon şirketlerinin, Çin ordusu ile bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksızlık olduğu vurgulanarak, "ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri 'Komünist Çin Askeri Şirketleri' diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız" ifadeleri kullanılmıştı.

    Etiketler:
    başkanlık kararnamesi, China Unicom Hong Kong, China Mobile, China Telecom, Telekomünikasyon, Çin, Donald Trump, New York borsasi, ABD
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