Bitcoin, 40 bin doları aşarak zirveyi yeniledi

Toplam piyasa değeri ilk kez 1 milyarın üzerine çıkan kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, zirveyi 40 bin doların üzerine taşıdı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli parası Bitcoin, Perşembe akşamı 40 bin doları aşarak rekoruna bir yenisini ekledi.

Bitcoin'in Paypal'ın kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından başlayan yükselişi, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle sürüyor.

Dünya'nın CoinMarketCap verilerinden aktardığına göre, Bitcoin gün içerisinde yaklaşık yüzde 15 yükseliş kaydederek, 40 bin 180 dolar ile rekor tazeledi.

Öte yandan JP Morgan tarafından hazırlanan bir raporda 'dijital altın' olarak nitelenen Bitcoin'in 146 bin dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğu belirtilmişti.