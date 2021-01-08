TürkAkım bir yaşında

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Gazprom'un aktardığı toplam doğal gaz miktarının 2.2 kat, Avrupa'daki tüketicilere aktardığı doğalgaz miktarının ise 2.5 kat büyüdüğünü belirtti.

Miller, boru hattının faaliyette geçmesinden bu yana, Türkiye, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'nın da 2020 yılında Gazprom'dan doğal gaz alımlarını artırdığını kaydetti.

TürkAkım Boru Hattı, Putin'in 1 Aralık 2014'teki Ankara ziyareti sırasında ilan edilmiş ve 10 Ekim 2016'da da Türkiye ve Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayı müteakiben projenin yapımına başlanmıştı.

TürkAkım üzerinden ticari doğal gaz aktarımı 1 Ocak 2020'de başlamış, TürkAkım Boru Hattı'nın resmi açılışı ise 8 Ocak 2020'de Putin ile Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirilmişti.

Toplam kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım, birbirine paralel olan ve her biri yıllık 15.75 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip iki hattan oluşuyor. Söz konusu hatların ilki, Türkiye'ye doğal gaz sağlarken, ikinci hat Avrupa'ya doğal gaz tedarik etmek üzere Türkiye-Bulgaristan sınırına ulaşıyor.