Astrologlarda randevu kuyruğu: En düşük ücret 1200 TL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geleceği merak edenler, astrolojiye merak sardı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ünlü astrologlardan randevu almak zorlaştı. Pandemiden önce 9 ay sonrasına randevu alınabilirken şimdi 2024 yılına randevu veren astrologlar var. Astrologlara ödenen ücret en az 1200 TL.

Kişinin yıldız haritasından gelecek yıllarda neler yaşayacakları ve neler yapmaları gerektiği öngörülerinde bulunan astrologlara talep, pandemiyle birlikte çok arttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kötü geçirilen 2020 yılı geride kalırken, tüm dünyada insanların kaygı seviyeleri yükseldi. Bu süreçte gelecek kaygısı yaşayanlar, astrolojiye büyük merak sardı. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan ve televizyonlarda yaptıkları tahminlerle öngörülerinde bazen haklı çıkan astrologların da bu süreçte iş yükleri arttı.

Vatandaşlar, 2021 yılında kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğini öğrenmek için aradıkları astrologlardan randevu alamadı. Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre Türkiye’nin en ünlü astrologları, 2022, 2023 ve hatta 2024 yılına kadar bile randevu verdi.

Türkiye’nin en ünlü astrologlarından Hakan Kırkoğlu, yıldız haritasına bakarak neler yaşayacağınızı, hangi konularda neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Kırkoğlu’ndan randevu almak için 2024 yılını beklemek gerekiyor çünkü randevuları 2024 yılına kadar dolu.

Hakan Kırkoğlu: Kişiyle bir ameliyat gibi vakit geçiriyorum

Kırkoğlu’nun danışmanlık şirketi pandemi nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Kırkoğlu ise, “Haftada bir kez üç saati geçen görüşme yapıyorum. O kişiyle bir ameliyat gibi vakit geçiriyorum. Sürekli her dakika görüşme yapmıyorum, o yüzden belirli sayıda kişiyi alabiliyorum. Görüşmelerim çok kapsamlı, dolayısıyla 2024’e kadar beklemek durumunda kalabiliyorlar. Pandemi nedeniyle rağbet oldu diyemem. Çünkü danışanlarım uzun zamandan beri gelirler. Bir kişiyle daha fazla vakit geçiriyorum. Belirli bir kitlem var” dedi.

Öner Döşer'in yardımcısı: Pandemi döneminde çıldırmış gibi randevu aldılar

Astroloji danışmanı, eğitmeni ve yazarı Öner Döşer’in randevuları ise Aralık 2022'ye kadar dolu. Haftanın dört günü danışmanlık hizmeti veren Döşer’in yardımcısı, “Özellikle bu pandemi döneminde insanlar çıldırmış gibi randevu aldı. Geçtiğimiz dört ay içerisinde 1.5 yıllık randevu verdim. Öner Hoca’nın öngörüleri çok yerinde ve doğru olduğu için popülaritesi arttı” dedi.

Astrolojinin Türkiye’deki önde gelen isimlerinden olan Dinçer Güner, bireysel harita analizi yapıyor. 1.5 saatlik danışmanlık hizmeti veren Güner, bir yılın yakın planını analiz ediyor. Başvuran kişinin yaşayacaklarıyla ilgili öngörülerini aktaran Güner, sorulan soruları yanıtlıyor. Haftanın üç günü danışmanlık hizmeti veren Güner’in yardımcısı, “Temmuz 2023'e kadar randevularımız dolu. Pandemi nedeniyle fazla talep var. Pandemiden önce dokuz ay sonrasına randevu veriyorduk. Pandemi çok fazla tetikledi. İnsanlar netleşmek istedi ve astrolojiye ilgi duymaya başladı” diye konuştu.

Astroloji yazarı Hande Kazanova, koronavirüs salgını nedeniyle görüntülü görüşme yapıyor. Şubat 2022'ye kadar randevuları dolu olan Kazanova’nın normalde de yoğun olduğu ancak pandemi nedeniyle daha fazla başvuru aldığı öğrenildi. Kazanova’nın danışmanlık ücreti ise doğum saati belliyse 1775 TL, eğer saat tam net değilse 2 bin TL.

En erken randevu Zeynep Turan'dan

En erken randevu astrolog Zeynep Turan’dan alınabiliyor. Turan, yüz yüze yaptığı görüşmelerde doğum haritasını yorumlayarak danışanına bir yıllık öngörülerde bulunuyor. Turan, pandemi nedeniyle bütün randevuları sıkıştığı için ertelemelerle en erken nisan ayına randevu verebiliyor.

Ücret Tablosu

Hakan Kırkoğlu: 1450 TL

Dinçer Güner: 1200 TL

Hande Kazanova: 1775 TL

Zeynep Turan: 1500 TL

Öner Döşer: 2124 TL