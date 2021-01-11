Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı

Döviz kurları haftaya yüzde 1'i aşan yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 8.93'e kadar çekilen euro, piyasaların açılışına doğru 9.05 liranın üzerine çıktı. Dolar/TL de 7.45'in üzerinde.

Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yüzde 1 civarı yükselişle başladı ve 7.45 seviyelerinin üzerine tırmandı.

Dünya'nın aktardığına göre, Euro/TL'de hareketlik arttı. Geçen hafta 9.02'nin üzerinde kapanan euro/TL, bu sabah saatlerinde 8.93'e kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti ve 9.05 liranın üzerine çıktı.