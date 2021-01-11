Mahkemeden 'okudum-anladım' kararı

Hesabındaki 150 bin lirası eridiği gibi üstüne bir de 130 bin lira borçlandırılan müşteri ile aracı kurum davalık oldu. Mahkeme, kurumun davasını reddetti. Kararın gerekçesi ise çok sayıda kişiyi ilgilendirecek olan 'okudum, anladım' ibaresi.

Resmi veya özel nitelikteki kimi evrakların 'okudum, anladım' notu ile birlikte imzalanmasının önemi, bir aracı kurum ile müşterisi arasında görülen alacak davasında bir kez daha ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Antalya Alanya'da oto galerisi işleten Akif Ş., zaman zaman birikimlerini borsada değerlendirmeye karar verdi. Akif Ş., bir aracı kurum ile Vadeli İşlem Opsiyon Sözleşmesi imzaladı.

Hesabındaki 150 bin liralık birikimin dövize davalı opsiyonlarda değerlendirilmesi kararlaştırılan Akif Ş.’nin şansızlığı ise sözleşmeyi, dövizde hareketliliğin yoğun olduğu bir dönemde imzalaması oldu.

Ağustos 2018’de dövizde yaşanan yukarı yönlü sert hareketlilik Akif Ş.’nin hesabındaki 150 bin liranın erimesine neden oldu.Kazanç elde etmek üzere yola çıkan Akif Ş. hesabındaki parayı kaybettiği gibi aracı kuruma da borçlandı.

'Aracı kurum icra takibi başlattı'

Aracı kurum, Akif Ş. adına 128 bin liralık ödemeyi Takasbank’a yaptı. Kurum, Takasbank’a yaptığı ödeme sonrası Akif Ş.’ye ihtarname çekerek paranın kendilerine ödenmesini istedi. Akif Ş., ödemeyi yapmayınca aracı kurum icra takibi başlattı. Akif Ş. yapılan icra takibine itiraz etti. Kurum avukatları bu kez itirazın iptali istemi ile dava açtı.

İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava geçen günlerde sonuçlandı. Mahkeme, aracı kurumun davasını reddetti. Mahkemenin ret gerekçesini, aracı kurumun, Akif Ş.’yi yeterince bilgilendirmemesi oluşturdu.

Kararda, "Risk bildirim formu irade beyanın eksik olduğu, matbu bir form olan risk bildirim formunun yatırımcı tarafından formda bildirilen tüm riskleri anladığına ve imza atmayı kabul ettiğine dair bir irade beyanı ile imzalamadığı tespit edildi” denildi.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Akif Ş.’nin avukatı Yasemin Hacıfazlıoğlu "Aracı kurumlar tarafından imzalatılan sözleşmeler vatandaşın gireceği risk konusunda ucu açık ve ciddi belirsizlik içeriyor. Sözleşmeye, müşterinin aldığı riski anladığının kendi iradesi ile sözleşmeye şerh düşmesi gerekiyor. Mahkeme kararı da hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde, irade beyanının eksik olduğuna atıf yapıyor” diye konuştu.

Av. Hacıfazlıoğlu, sözleşmede 'okudum-anladım' ifadesinin yer almamasının mahkeme tarafından irade beyanının eksikliği olarak görüldüğüne dikkati çekti.