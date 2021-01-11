TÜİK: Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 12.7 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı Ekim 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0.7 puan azalarak yüzde 12.7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 12.7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.9 puanlık azalışla yüzde 14.8 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.4 puan gerileyerek yüzde 24.9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0.7 puan düşüşle yüzde 13 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerin sayısı

İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekimde 2019'un aynı ayına göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2.3 puanlık azalışla yüzde 43.6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.6'sı tarım, yüzde 20.3'ü sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 55.7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 3 puanlık azalışla yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan azalarak yüzde 31 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 2019'un aynı dönemine göre 3.6 puan düşerek yüzde 19.9'a geriledi.